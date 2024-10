Íme néhány pillanat, amikor Vinícius „elfelejtette”, hogy ő csak focizni akar

Volt azért jó néhány olyan pillanat a karrierjében, amikor a felé tanúsított szimpátia a semleges fociszurkolók szemében nem feltétlen emelkedett.

Alaposan a kritikák kereszttűzébe került Vinícius Júnior és a Real Madrid azok után, hogy a Királyi Gárda gyakorlatilag bojkottálta a hétfő esti Aranylabda-gálát, miután kiderült, hogy nem a brazil támadó kapja a rangos elismerést. A 24 esztendős csatár körül szinte minden héten zajlik az élet, leginkább a rasszizmus elleni harca miatt, amely jelesül abban is kitornyosult, hogy közeli hozzátartozói szerint, a „túlzott” kritikái és felszólalásai is szerepet játszottak abban, hogy végül Rodri lett 2024 legjobb futballistája a France Football szerint.

Vinícius rengetegszer hangoztatta, hogy ő csak futballozni szeretne, még jobbá tenni a játékot, a pályán kívül pedig olyan „háborút” indított a faji megkülönböztetés ellen, amely szinte példátlan az elmúlt években. Nem is véletlenül kapta meg tavaly a Sócrates-díjat a brazil fiatalok oktatásáért tett lépései miatt. Azonban az ő karrierjében is voltak olyan pillanatok, amikor nem feltétlen lopta be magát a semleges szurkolók, vagy fogalmazzunk inkább úgy, hogy nem a Real Madridot buzdító drukkerek szívébe. Ezek közül jöjjön most néhány:

Emlékezhetünk arra az esetre, amikor Willi Orbánnal, a magyar labdarúgó-válogatott játékosával akasztotta össze a bajszát. Előbb egy kemény belépő, majd a nyakánál fogva lökte őt a földre:

Aquí podemos ver cómo Vinicius llega tarde y comete falta sobre Willi Orban, jugador del Leipzig. Después de la falta, acaba empujando y agarrando del cuello al jugador cuando intentaba levantarse. ¡Y esto sólo fue amarilla! pic.twitter.com/QZjdrX3bVa — Iván (@IvaanBlanco26) September 4, 2024

Az ősi rivális Barcelonából Jules Koundé sokszor nyíltan támogatta Viníciust a vele szemben „elkövetett” rasszista megnyilvánulásokkal. Mégis az egyik El Clásicon így viselkedett ellenfelével.

Kounde was one of the few players to have publicly supported and defended vinicius from the „racism” he suffered and watch how he behaved with koundepic.twitter.com/tkQ8rMtYjf — LSPN_FC (@LSPN__FC) October 28, 2024

A Bayern München szurkolói bizonyára nem felejtik el, amikor Joshua Kimmich-kel szemben volt nem túl sportszerű és húzta kicsit az időt.

Disrespecting kimmich one of the most mature, respected playerspic.twitter.com/aC4fhWOcHp — LSPN_FC (@LSPN__FC) October 28, 2024

Volt, hogy a brazil válogatottban is összeakasztotta a bajszát ellenfelével. Jelesül Laporte-tal, a spanyolok védőjével.

Fight with Laporte, bro has anger issues 😭pic.twitter.com/0UUoC2WkWu — LSPN_FC (@LSPN__FC) October 28, 2024

Ám olyan is előfordult, hogy szintén egy El Clásicon hergelte a Barcelona szurkolókat, illetve előtte semmi esetre sem akart lemenni a pályáról lecserélésekor, még maga Carlo Ancelotti is a karjánál fogva húzta el őt, hogy ne feszítse tovább az indulatokat.

Vinicius Wasting Time & Mocking Barcelona Crowd | Vinicius vs Barcelonapic.twitter.com/tbz9ShT7qc — LSPN_FC (@LSPN__FC) October 28, 2024

És arra is volt korábban példa, hogy az Atlético Madridot erősítő Rodrigo De Paullal akasztotta össze a bajszát és mutogatta neki, hogy ő bizony a Real Madridban játszik. Az argentin erre csak annyit felelt, hogy ő pedig világbajnok lett hazája válogatottjával.

In Madrid derby

Vinicius Jr : „See I play for Real Madrid”

De Paul : „Oh yeah!? And I won the world cup while you don’t” 😭pic.twitter.com/6dOt7v5ZtJ — LSPN_FC (@LSPN__FC) October 28, 2024

Félreértés ne essék, ez a cikk nem azért született meg, hogy ekézzük Vinícius Júniort. A brazil támadó kiválósága és eredményei előtt fejet hajtunk, ám mint tudjuk, minden éremnek, így az ő Aranylabda-gála felé mutatott kritikájának is két oldala van. Hiszen mivel azon sportújságírók szavaznak – alapvetően szakmai szempontok szerint -, így a szimpátia sem elhanyagolható tényező.