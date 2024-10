Vinícius úgy érzi, a rasszizmus elleni felszólalásai miatt nem kapta meg az Aranylabdát

Erről a közvetlen környezete nyilatkozott. Szerintük hatással lehetett a szavazás végeredményére, hogy Vinícius többször is nyíltan emelte fel a hangját.

Továbbra is nagy vihart kavar a Real Madridnál, hogy végül nem Vinícius Júnior kapta a 2024-es Aranylabdát, hanem Rodri, a Manchester City és a spanyol válogatott labdarúgója. A Királyi Gárda a szavazás végeredményének kitudódásakor bojkottálta a gálát és részükről senki nem utazott el Párizsba, pedig Carlo Ancelotti gárdája lett az Év Csapata, de nem volt, aki átvegye ezt a díjat. A brazil támadó azóta a közösségi médiában is kitett egy posztot, melyben leszögezte: „tízszer is meg fogja ezt csinálni és nincsenek felkészülve az emberek arra, ami jönni fog” – ezzel jelezvén frusztráltságát.

Vinícius Júnior közvetlen környezete a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a Real Madrid csatára szerint hatással lehetett a szavazásra, hogy elszántan küzd a faji megkülönböztetés és a diszkrimináció ellen, aminek okaként többször nyilvánosan emelte fel a hangját. A 24 esztendős labdarúgó a Barcelona ellen 4-0-ra elveszített El Clásico után a katalán együttes játékosainak is üzent, ugyanis a mérkőzésen több rasszista szurkoló inzultálta Yamalt, Baldét és Ansu Fatit. Vinícius Júnior többször is hangot adott nemtetszésének a faji megkülönböztetés elleni harcban, számos alkalommal kritizálta a rendszert és sokszor nagyon csalódottan nyilatkozott amiatt, amit a pályán kapott egy-egy mérkőzésen a szurkolóktól.

#Vinicius Junior’s entourage believe he was not given the #BallonDor due to his leading role in the fight against racism in Spanish football. #RealMadrid (Relevo) pic.twitter.com/WLkEvVDKti — Football España (@footballespana_) October 29, 2024

A Királyi Gárda támadóját egyébként valóban többször érte rasszista támadás Spanyolországban, két per is zajlik jelenleg az ügyében, ami úttörő lépésnek számít az országban.

Számos játékostársa, köztük Eduardo Camavinga vagy Kylian Mbappé is támogatását fejezte ki Vinícius irányába, míg a brazil női focilegenda, Marta felháborodottan kommentálta, hogy a világ egyik legjobb játékosa, aki Bajnokok Ligáját és a La Ligát nyert, ezekben pedig kulcsszerepet vállalt, nem kapta meg az elismerést.

Az Aranylabda-szavazás egy szubjektív választás a France Footballnál. A világ minden országából küldik be voksaikat a sportújságírók, így nyilván jelentős szerepe van a szimpátiának is, még ha alapvetően ez egy szakmai döntés kellene hogy legyen. Több forrás szerint pedig a Real Madrid és az UEFA közötti feszült kapcsolat is befolyásolta a szavazást, hiszen idén először az Európai Labdarúgó Szövetség is részt vett az Aranylabda-gálán, a France Footballal együtt bonyolították le az eseményt. A történtek óta az újság főszerkesztője is megszólalt, valamint Pep Guardiola is elmondta véleményét, aki kissé odaszúrt a Real Madridnak.