„Minden támogatásom nektek” – Vinícius Júnior a Real Madrid rasszista szurkolóit is elítélte

A Királyi Gárda brazil klasszisa a Barcelona játékosainak üzent, akik az El Clásicon rasszista inzultusokat szenvedtek el.

Több cikkben is beszámoltunk már arról, hogy az FC Barcelona hatalmas győzelmet aratott és 4-0-ra nyert a Real Madrid ellen a La Liga 11. fordulójában az El Clásicon. A katalán csapat Robert Lewandowski duplájával, valamint Lamine Yamal és Raphinha találatával aratott dicsőséges sikert a Királyi Gárdával szemben. A mérkőzést követően már kijöttek a hírek, hogy több ízben is rasszista bekiabálásokat lehetett hallani, a Real szurkolói ugyanis faji megkülönböztetéssel illeték a Barcelonában futballozó Raphinhát, Ansut Fatit és Lamine Yamalt is.

A klub vasárnap hivatalos közleményt adott ki az ügyben, melyben felhívták a figyelmet, hogy vizsgálatot rendelnek el annak érdekében, hogy pontosan utánajárjanak a történteknek. A rasszizmus elleni küzdelemben előszeretettel megnyilvánuló Vinícius Júnior is megszólalt az ügyben.

„Sajnálatos, ami tegnap a Bernabéuban történt. A rasszista szidalmaknak és ezeknek a bűnözőknek nincs helye a társadalmunkban. Minden támogatásom Lamine-nak, Ansunak és Raphinhának. Tudom, hogy a rendőrség mindent megtesz a tettesek azonosítása és megbüntetése érdekében” – írta ki X-oldalára a brazil sztár, aki saját szurkolóitól sem tűri el a rasszizmust.