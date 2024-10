Hansi Flick tökéletesítette Johan Cruyff lescsapdáját

Sokat tanulmányozta a holland focisulit és elmondta, szerinte nincs messze attól, hogy olyan csapatot alkosson, mint amilyen a legendás edző irányítása alatt volt a Barcelona.

Az FC Barcelona 4-0-ra nyert a Real Madrid ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában az El Clásicón. A katalán együttes sikerében kulcsfontosságú szerepe volt a szinte tökéletesen mozgó védelemnek, ugyanis csak Kylian Mbappét nyolc alkalommal, az ellenfelet pedig összesen tizenkétszer állították lesre. Hansi Flick filozófiája, totális futballja és a lescsapdáról alkotott elképzelése már a szezon első felében egyértelműen látszik.

🚨🚨| Most offsides drawn by a club in Europe’s top 5 leagues this season:

Ha pedig csak azt nézzük, hogy egy mérkőzésen mennyi volt a legtöbb ilyen „csapda”, a dobogó mind a három fokán a Barcelonát találjuk. A Real Madrid elleni 12 az eddigi szezoncsúcs, de az Alavés ellen is 11-szer, míg az Ossasunával szemben 10-szer működött ez a bevállalós, ám eddig kifizetődő taktika. Hansi Flick maga is elmondta a mérkőzés után, hogy Johan Cruyff edzői munkássága nagyon inspirálta őt.

🇩🇪🗣️ Hansi Flick: „I studied the Dutch football school a lot and learned about Johan Cruyff…”

„I am not far away from the idea Barça played before when they had this unbelievable success with Cruyff [and later] Pep.” pic.twitter.com/ktWivNVxiP

