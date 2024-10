„Haaland sem nyert tavaly, ő mégis ott volt a gálán”

Pep Guardiola kicsit odaszúrt a bojkottáló Real Madridnak az Aranylabda kapcsán.

Mindenki döntse el saját maga ízlése és futballvéleménye alapján, hogy jogosan kapta-e Rodri a 2024-es Aranylabdát. A Manchester City spanyol középpályása a 2023-as idény kezdete óta csupán öt meccset veszített el és nyolc trófeát nyert klub és válogatott szinten. Elvitathatatlan érdemei voltak Spanyolország Európa-bajnoki címében, és az Eb-n a torna legjobb játékosának is megválasztották, tehát nem érdemtelen a díjazása.

A hétfői gálát megelőző délutánon robbant a hír, miszerint mivel nem Vinícius Júnior kapja az Aranylabdát, úgy a Real Madrid a teljes eseményt bojkottálta és hiába terveztek közel negyven fős delegátussal utazni Párizsba, végül senki nem ment a Királyi Gárda részéről. Az eseményeket Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere sem hagyta kommentár nélkül.

„Viníciusnak kellett volna nyernie az Aranylabdát? Talán, de történt, ami történt. Ez az újságírókon múlik, nem néhány nagyhatalmú emberen, akik megmondják másoknak, hogy kell lennie. Mindenki szavaz a világon, nem csak egy ország. Ha ő nyerte volna, akkor is azt gondolom, nagyon megérdemelte volna ezt a győzelmet, remek szezonja volt, bajnokságot és BL-t is nyert” – osztotta meg véleményét Guardiola.

🔵❗️ Pep Guardiola: „If Vini would have won the Ballon d’Or, it would have been more than well deserved!”.

„Like last season with Erling Haaland… and he didn’t win!”.

„Erling was there, he was happy, and congratulate Messi and OK, let’s try to do next season!”. pic.twitter.com/p4mS8fqXg2

