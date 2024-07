Komoly kiárusítás jöhet a Bayernnél, ez a 6 játékos távozhat

Az említett játékosok éves fizetése több mint 100 millió euróra rúg.

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bayern Münchennek rendeznie kell az anyagi helyzetét a nyáron annak érdekében, hogy igazolni tudjon. A bajor együttes már hivatalosan is bejelentette Michael Olise-t a Crystal Palace-től, és már csak a papírmunka van hátra Joao Palhinha esetében. Azonban, hogy Vincent Kompany további erősítéseket eszközölhessen eladásokra is szükség lesz, ugyanis tetemes a bérköltség a müncheni gárdánál.

Georg Holzner, a német Kicker újságírója szerint az alábbi játékosokat szeretné eladni a Bayern, kérdés, megtalálják-e a vevőt is rájuk.

🚨 Bayern Munich need to sell players before they can make more signings. Among the candidates to leave are:

🇫🇷 Kingsley Coman

🇳🇱 Matthijs de Ligt

🇩🇪 Leon Goretzka

🇩🇪 Joshua Kimmich

🇩🇪 Serge Gnabry

🇨🇦 Alphonso Davies

