Újabb holland a Manchester Unitedben? Közel a megegyezés

Joshua Zirkzee lehet az MU új játékosa.

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Matthijs de Ligt egyre közelebb a Manchester Unitedhez, ám nem ő az egyetlen új játékos, akit kiszemelt magának a nemrégiben szerződést hosszabbító Erik ten Hag.

A holland szakember a Bolognából szeretne támadót vásárolni, Joshua Zirkzee személyében, akivel Fabrizio Romano értesülései szerint mindenben megegyeztek. A „hadakozás” még azon megy, hogy meg tudnak-e állapodni a klubbal egy olcsóbb verzióban, ha nem, akkor kifizethetik a 40 millió eurós kivásárlási záradékot.

🚨🇳🇱 Manchester United and Joshua Zirkzee, almost there.

Man Utd have now informed Bologna about agreement reached with Zirkzee over personal terms.

All done also with JZ’s agent.

Man Utd, talking to Bologna about new deal structure… or they can trigger €40m release clause. pic.twitter.com/8TVVIdV6Zd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2024