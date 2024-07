Alphonso Davies elhagyhatja a Bayern Münchent

Fordulat állt be a Davies-Bayern München ügyben – legalábbis ezt állítja a német Kicker.

Az elmúlt hetekben sokat lehetett arról olvasni, hogy Alphonso Davies elhagyhatja a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bayern Münchent. A kanadai védőt a Real Madrid nézte ki magának és mivel már csak egy év van hátra a szerződéséből, kézen fekvő lehet a váltás. A még mindig csak 23 esztendős villámléptő szélső bekk jelenleg hazája válogatottjával érdekelt a Copa Américán, melyen majd az elődöntőben a címvédő Argentínával csapnak össze.

❗️Bei Alphonso #Davies geht die Tendenz nach @kicker -Informationen aktuell klar dahin, dass er den Verein noch in diesem Sommer verlassen soll. #fcbayern 🔴⚪️

A német Kicker újságírója, Georg Holzner szerint fordulat állt be Alphonso Davies esetében és jelenleg közelebb a klubváltás, mint a maradás. Akár még Premier League-klubok is bejelentkezhetnek a kanadai játékosért, amennyiben nem sikerül vele szerződést hosszabbítani, nyilván a vele való tárgyalások csak az amerikai kontinenstorna után kezdődnek majd meg.

