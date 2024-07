Kanada 11-esekkel jutott a Copa América-elődöntőbe, ahol Argentína következik

Fennállása során első alkalommal jutott be a Copa América legjobb 4 csapata közé Kanada labdarúgó-válogatottja. Az észak-amerikaiak izgalmas büntetőpárbajt nyertek meg Venezuelával szemben Dallas városában, 1-1-es döntetlent hozó rendes játékidőt követően.

A 13. percben került előnybe a kanadai nemzeti csapat, köszönhetően Jacob Shaffelburg találatának. Kanada góljának történetéhez hozzátartozik, hogy a gólszerző a pár nappal korábban lábtörést szenvedő csapattárs, Tajon Buchanan mezét a magasba tartva ünnepelt.

Canada 🇨🇦 becomes the surprise of the Copa America after eliminating Venezuela 🇻🇪 in penalties, securing a spot in the Semifinals 😱#beINSPORTS #CopaAmerica #Canada pic.twitter.com/mJGz2Vyurc

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) July 6, 2024