Messi kihagyott panenkája majdnem sokba került Argentínának a Copán

Nagyon nehéz meccsen harcolta csak ki a továbbjutást a címvédő.

A címvédő argentin labdarúgó-válogatott az 1-1-es rendes játékidőt követően csak tizenegyespárbaj után tudott túljutni Ecuador ellen a Copa América negyeddöntőjében. Az első büntetőt Lionel Messi lőtte, aki panenkával próbálta becsapni Alexander Dominguez kapust, ezt meg is tette, ám a labdája a felső lécen csattant, így hibával kezdett Argentína.

Messi kihagyott tizenegyese:

Végül az ecuadoriak részéről Mendi és Mina is rontott, pontosabban Emiliano Martínez kifogott rajtuk, a címvédő pedig már többet nem, így első nemzetként jutott be a legjobb négy közé az amerikai kontinenstornán. A mérkőzés egyébként argentin fölénnyel kezdődött, amely a 35. percben góllá érett, Lisandro Martinez volt eredményes, majd a 62. percben Enner Valencia tizenegyest rontott, de a 92. percben aztán csak egyenlíteni tudott Ecuador Kevin Rodriguez révén, sőt az utolsó másodpercekben Moises Caicedo fejesével akár a meccset is megnyerhették volna.

A mérkőzés összefoglalója:

Az argentin válogatott már kilenc meccs óta veretlen, de a nyolc találkozóból álló győzelmi sorozata megszakadt. Ecuador legutóbb 2015 októberében tudta legyőzni Argentínát, azóta hat vereség és két döntetlen a mérlege Messiék ellen. Argentína majd Venezuelával vagy Kanadával találkozik az elődöntőben. A párosításra magyar idő szerint szombat hajnalban kerül majd sor.