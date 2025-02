Barcelona: különös tárgyalás zajlik a színfalak mögött

A katalánok komoly szerződéshosszabbítási hullám közepén állnak. Sok kontraktus megújítása sürgetőnek tűnik, a sportigazgató most mégis más lehetőségekre összpontosít.

A Blaugrana már megállapodott Gerard Martin, Ronald Araújo, Pedri és Gavi hosszabbításáról, legutóbb pedig Pau Cubarsival sikerült megegyezniük. A brazil-portugál szakember azonban itt nem állt meg. A héten informális megbeszélést folytatott Frenkie de Jong ügynökével, Ali Dursunnal is, aki állítólag szívesen maradna a klubnál.

Most a Jijantes arról számolt be, hogy Deco találkozott a francia védő, Jules Koundé ügynökével is egy szerződéshosszabbításról szóló egyeztetés céljából.

Ennek ellenére megkezdték az egyeztetéseket a megújításról, hiszen a játékos kulcsszereplővé vált az érkezése óta. Az utóbbi években gyakorlatilag az első számú választás lett a jobb oldali védő posztján.

A 26 éves játékos olyan neveket előzött meg a szerződéshosszabbítási tárgyalások terén, mint Andreas Christensen, Iñaki Peña, Ander Astralaga, Eric García és Lamine Yamal. Utóbbi a héten egy interjúban megjegyezte, hogy várhatóan a nyáron kerül sor az ő hosszabbítására.

🚨🎖| JUST IN: Deco had a 1½ hour meeting with Koundé’s agent today to begin talks for his renewal. His current contract expires in 2027 and although there is no rush, they have already started working on it. [@monfortcarlos] #fcblive 🇫🇷 pic.twitter.com/5Ps65LDdkv

