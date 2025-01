TOP 5 – Eldőlt Lamine Yamal sorsa

A Barcelona 17 éves sztárja kész elkötelezni magát a klubhoz. - Ez volt a hét ÖTÖDIK legolvasottabb cikke a Sport 365-ön.

Habár a Dani Olmo regisztrációja körül kialakult hercehurca feszültséggel teli napokat idézett elő a Barcelona szimpatizánsai számára, akad azért jó hír is a gránátvörös-kékek háza táján. Ahogy arra számítani lehetett, Lamine Yamal rövidesen hosszútávú kontraktust írhat alá a katalán klubbal.

– idézi Lamine Yamalt legfrissebb X-posztjában Fabrizio Romano.

„Remélem, hogy megújíthatom a szerződésem, és ameddig csak lehet, itt maradhatok. A La Ligában akarok játszani a Barça színeiben! Meg fogom újítani a szerződésemet.” – nyilatkozta az Eb-győztes támadó a CNN-nek.

🚨 Lamine Yamal: “I believe my new contract will be signed soon. Barça is the club of my life”.

“I hope to renew and stay as long as possible… I want to play in La Liga. I want to play for Barça!”.

“I will renew my contract. I will do it”, told CNN. pic.twitter.com/xCNfeh53Tr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025