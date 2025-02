Frenkie de Jong jövője váratlan fordulatot vehet Barcelonában

Eddig nem egyet beszéltek, de mostanra a csapat és a játékos is ugyanazt az álláspontot képviseli.

Frenkie de Jong jövője körül régóta nagy a bizonytalanság mind a szurkolók, mind a futballszakértők körében. A Mundo Deportivo információi szerint azonban váratlan fordulat állhat be a holland középpályásnál, aki mégis úgy döntött, hogy távozás helyett marad és új szerződést írhat alá a Barcelonával. De Jong jelenlegi kontraktusa 2026 nyarán jár le, és a klub pénzügyi problémái miatt régóta a távozás fő esélyesei között szerepel. Az FC Barcelona az elmúlt hónapokban megpróbálta csökkenteni a bérköltségeket, és a holland középpályás eladását egyik legkézenfekvőbb megoldásként kezelték a pénzügyi helyzet stabilizálására.

Korábban úgy tűnt, hogy a klub szándékosan halogatja De Jong szerződésének megújítását, sőt, a játékosnak tett ajánlatukat vissza is vonták, miután sokáig nem érkezett rá válasz. Ez szinte garantálta volna, hogy a holland középpályás a nyári átigazolási időszak egyik legnagyobb célpontjává válik.

🚨 Frenkie De Jong’s entourage have made it clear that the 27-year old wants to continue with Barcelona beyond his current contract.

