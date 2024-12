Ügynöke ugyan cáfolt, de nő a spekuláció Frenkie de Jong jövője körül

Frenkie de Jong ügynöke szerint a holland középpályás továbbra is Barcelonában szeretne maradni, miközben egyre erősödnek a távozásáról szóló pletykák.

Frenkie de Jong jövője ismét a pletykák kereszttüzébe került, miután új hírek jelentek meg arról, hogy a holland középpályás esetleg Szaúd-Arábiába igazolhat. Az AS értesülései szerint De Jong ügynöke, Ali Dursun tárgyalásokat folytatott volna a Szaúdi Pro Ligával, azonban Dursun most határozottan cáfolta ezeket az állításokat.

„Tárgyalások Szaúd-Arábiában? Teljesen nonszensz” – mondta Dursun a De Telegraaf-nak. „Ez csak eltereli a figyelmet Frenkie valódi céljáról. Egyetlen dolgot akar: hogy fitten és sikeresen folytathassa karrierjét abban a klubban, amit szeret és ahol otthon érzi magát.”

Annak ellenére, hogy De Jong örömmel maradna a Barcelonánál, a klub hozzáállása nem ilyen egyértelmű. A hírek szerint a Barcelona továbbra is szeretne megszabadulni a holland középpályás magas fizetésétől, és az új vezetőedző, Hansi Flick alatt De Jong játéklehetősége is csökkent.

🚨🎙️| Ali Dursun (Frenkie’s agent): „Reports about Frenkie possibly moving to Saudi are complete nonsense. It distracts him from what he really wants which is to shine at the club he loves more than anything and where he feels at home, who knows, maybe we’ll be together a while… pic.twitter.com/geI0jZ5nAb

