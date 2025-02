Flick arra ösztönzi a Barcelonát, változtasson álláspontján

A német szakember szeretné, ha a klub hosszabbítana a vitákat generáló játékosával.

Kevés játékos váltott ki annyi megosztó véleményt Barcelonában, mint Frenkie de Jong. A holland középpályás fiatal tehetségként érkezett az Ajaxnál nyújtott lenyűgöző teljesítménye után, 86 millió eurós átigazolási díjért. Sokan a következő évtized vezéreként tekintettek rá.

Bár évekig stabil kezdő volt anélkül, hogy igazán maradandót alkotott volna, a Barcelona három évvel ezelőtt elkezdte fontolgatni az eladását, és azóta is többször próbálkozott. 2024-ben a klub szerződéshosszabbítási ajánlatot tett neki, de mivel de Jong nem válaszolt rá, a Barcelona végül visszavonta az ajánlatot.

Ezzel párhuzamosan a holland játékos bokasérüléssel küzdött, ami öt hónapra partvonalra állította, és mire visszatért, Marc Casado megelőzte őt a csapatban.

Kontraktusa 2026-ig érvényes, de mivel Gavi, Pedri és Ronald Araújo szerződéséről folytak tárgyalások, az ő esetében erre nem volt jel, így egyre valószínűbbnek tűnt, hogy a nyáron eladják.

A Sport azonban arról számolt be, hogy Hansi Flick arra ösztönzi a Barcelonát, hosszabbítsanak de Jonggal. A holland középpályás, aki 2024-ben még bizonytalan volt a jövőjét illetően, most már maradni szeretne. Flick úgy véli, hogy tökéletesen illeszkedik a játékrendszerébe. A német tréner egyik kifejezett kérése az volt az érkezésekor, hogy a klub tartsa meg de Jongot.

🚨 JUST IN: Hansi Flick wants Barcelona to renew the contract of Frenkie De Jong! @sport 🇳🇱🔵🔴 pic.twitter.com/wfDuKTJwTl

— Managing Barça (@ManagingBarca) February 7, 2025