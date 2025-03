Az Atletico Madrid nem hibázott és a bajnokság élére állt

A La Liga 26. fordulójában az Atletico Madrid fogadta hazai pályán az Athletic Bilbao együttesét a Metropolitano stadionban.

A forduló korábbi részében a bajnoki és városi rivális Real Madrid előnyből szenvedett vereséget a Real Betis vendégeként. Ennek köszönhetően lehetősége adódott Diego Simeone Atletico Madridjának, hogy egy hazai pályán szerzett győzelemmel átugorja riválisait a tabellán.

Simeone az összecsapást megelőzően kijelentette, hogy jelentős két hét áll csapata előtt, több fronton is teljesíteniük kell a válogatott szünet előtt, így kénytelen lesz már a Bilbao elleni találkozó során rotálnia a csapatát a hosszú távú sikerek reményében.

Ennek tudatában lépett pályára az Atletico a Metropolitano stadionban. Az Athletic Bilbao csapata azonban messze nem egy egyszerű ellenfél, és ez érződött már a mérkőzés legelejétől kezdve.

A 11. percben Inaki Williams veszélyeztetett, azonban lövését Jan Oblak sikeresen védeni tudta.

Az első félidőben nem született találat egyik oldalon sem, az Atletico és a Bilbao is nyolc alkalommal veszélyeztetett az ellenfél kapujára.

Diego Simeone jól nyúlt bele a játékba, ugyanis az 59. percben pályára küldött Julian Alvarez kevesebb mint tíz perc alatt megszerezte a vezetést az Atletico számára. (1-0)

🕷️🇦🇷 Julián Álvarez scores again and makes it 21 goals in all competitions this season for Atlético Madrid.

10 goals in La Liga. 🔴⚪️ pic.twitter.com/yTOidtrXby

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 1, 2025