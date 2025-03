Ancelotti: Ha így játszunk, akkor nem nyerünk az Atlético ellen

Carlo Ancelotti a sajtó elé állt a Real Betis elleni 2-1-es vereséget követően, és egyértelmű üzenetet küldött csapatának.

A rövid sajtótájékoztatón Ancelotti világossá tette, hogy ha a csapat így teljesít, akkor kedden esélyük sem lesz az Atlético Madrid ellen.

„Ha így játszunk, nem fogunk nyerni kedden, ez teljesen egyértelmű. Remélhetőleg ez a vereség felráz minket. Nemrég még úgy tűnt, hogy szervezettek és kompaktak vagyunk, most viszont képtelenek voltunk ezt megmutatni” – mondta az olasz edző.

“If we play like this against Atlético Madrid, we will not win”. pic.twitter.com/eK3nAhRdUm

🚨 Carlo Ancelotti: “We deserved to lose, we didn’t play at our level”.

„Jól kezdtünk, de nem tudtuk fenntartani az elején mutatott ritmust, sem hozzáállásban, sem elkötelezettségben. Elvesztettük az irányítást egy olyan csapat ellen, amely jobban játszott és megérdemelten nyert” – ismerte el az olasz szakember.

Isco with Carlo Ancelotti after scoring and assisting against Real Madrid 😅 pic.twitter.com/APByvFUxO1

„Nem tudom. Nem vagyok a játékosok fejében. De az történt, hogy az első 20 percben megvolt a jó ritmusunk és a megfelelő pozícióink, aztán elveszítettük ezt. Elkezdünk sok labdát eladni… 27-et az első félidőben! Ez túl sok hiba. És a Betis visszajött a meccsbe” – elemezte a történteket Ancelotti.

Carlo Ancelotti has lost a LaLiga game against Real Betis for the first time in his managerial career 👀

…and that heats up the table 🔥⚔️ pic.twitter.com/m5rLBY3SO8

