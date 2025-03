Előnyből kapott ki a Real Madrid a Betis otthonában

A La Liga 26. fordulójában a Betis csapata fogadta hazai pályán a bajnoki címért küzdő Real Madrid együttesét az Estadio Benito Villamarínban.

A mérkőzést megelőzően a Betis a tabella hetedik helyén állva küzd a Konferencia Liga selejtezőt érő helyezésért. Ezzel szemben a Real Madrid holtversenyben áll a bajnokság élén, a Barcelona mindössze a jobb gólkülönbségének köszönhetően vezet.

A két csapat legutóbb szeptember elsején találkozott egymással Madridban, a bajnokság negyedik fordulójában, ahol a fővárosiak Mbappé duplájának köszönhetően gyűjtötték be a három pontot.

A mostani találkozójuk több szempontból is különbözni fog az őszihez képest. Mindkét csapatnál hosszú a pályára nem lépő játékosok listája. A legfontosabb kimaradók között szerepel Jude Bellingham, aki a nagy botrányt keltő piros lapos eltiltása miatt nem léphet pályára, valamint Federico Valverde és Dani Ceballos is izomsérülés miatt nem áll Carlo Ancelotti rendelkezésére.

A mérkőzés az esélyeknek megfelelően egy korai Real Madriddal góllal indult. Ferlan Mendy tette Brahim Diaz elé a labdát, a támadó pedig könnyedén az üres kapuba passzolt. (0-1)

A 34. percben a korábbi Real Madrid-játékos Isco ívelt be egy szögletet a kapu elé, Johnny Cardoso pedig tökéletes ütemben fejelte a kapuba a labdát, ezzel a hazai szurkolók nagy örömére kiegyenlített a Betis csapata. (1-1)

Az első félidőben nem született több találat.

A második játékrészben Antonio Rüdiger volt túl agresszív, aminek eredményeként büntetőhöz jutott a Betis csapata. A tizenegyest pedig Isco értékesítette magabiztosan, így a hazaiak fordítani tudtak. (2-1)

A mérkőzés során nem született több találat, így a Betis nemcsak, hogy fordítani tudott, de meg is szerezte a győzelmet a Real Madrid ellen hazai pályán.

Carlo Ancelotti együttesének pedig nagyon fájhat ez a vereség a bajnoki versenyfutás szempontjából. A rivális Barcelonának és az Atletico Madridnak így lehetősége nyílik átugrani a királyiakat a La Liga tabelláján.

Real Madrid drop points in the title race after losing to Real Betis.

