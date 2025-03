Simeone fontos változtatásokkal készül a Real elleni párharcra

Jelentős két hét következik Diego Simeone és az Atletico Madrid számára a márciusi válogatott szünet előtt.

Simeone gárdája egy rendkívül látványos és izgalmas mérkőzésen harcoltak ki egy 4-4-es döntetlent a Barcelona otthonában a Copa del Rey elődöntőjének első felvonásában.

Ez az eredmény életben tartja csapata döntőbe jutási reményeit az április eleji hazai visszavágó előtt.

A kupaküzdelmek azonban most háttérbe szorulnak, a fókusz most a La Liga bajnoki versenyfutásán és a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjén van.

A következő két hétben Diego Simeone csapata először az Athletic Bilbao együttesét fogadja a bajnokságban. Ezt követően egy feszült városi rangadó vár rájuk a Real Madrid ellen a BL-nyolcaddöntő első mérkőzésen.

Ezt követően egy La Liga-találkozó következik a Getafe otthonában, a Real Madrid elleni visszavágó, majd egy hazai rangadó a Barcelona ellen – mindez március 17-ig bezárólag.

A megfelelő játékidő-menedzsment kulcsfontosságú lesz. Különösen mivel a csapatkapitány Koke és a rutinos védő, César Azpilicueta biztosan kihagyják a Bilbao elleni találkozót. Továbbá várhatóan a Real Madrid elleni első mérkőzést is a kispadról figyelik majd csak.

Jan Oblak és Robin Le Normand várhatóan visszatérnek a csapatba a Barcelona elleni döntetlen után, míg José María Giménez pihenőt kaphat a hétvégi bajnokin.

Rodrigo De Paul és Conor Gallagher szintén kimaradhat a kezdőcsapatból, hogy frissek legyenek a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre, ahol Simeone egy feszes középpályás szerkezetben gondolkodik a Santiago Bernabéuban.

A Marca arról számolt be, hogy Alexander Sørloth kezdőként léphet pályára a baszkok ellen Julián Álvarez helyett. A legnagyobb kérdés pedig a csapat sztárjának Antoine Griezmannak a szereplése.

🚨🇳🇴 JUST IN: Alexander Sørloth is set to start against Athletic Club tonight. Simeone is aware that the he deserves more playing time, and will reward his effectiveness and team-first attitude.

Sørloth has earned the respect of everyone at the club through his attitude and work… pic.twitter.com/LVGJR0h8ZI

— Atletico Universe (@atletiuniverse) March 1, 2025