Az Ágyúsok szétlőtték a címvédőt

Az Arsenal kiütéses, 5-1-es diadalt aratott hazai pályán a Manchester City felett a Premier League vasárnapi rangadóján.

Villámrajtot vettek Mikel Arteta legényei és már a második percben megszerezték vezetést. Odegaard használta ki Akanji bizonytalanságát.

Bő egy óra elteltével pedig újabb gólnak örülhetett az Emirates közönsége. A Wolverhampton ellen kiállított, az eltiltást azonban megúszó Lewis-Skelly átlövésébe csak belekapni tudott Ortega, a labda a kapufáról a hálóba vágódott.

Negyedórával a vége előtt Havertz is beköszönt. A ráadásban a csereként beálló Nwaneri állította be az 5-1-es végeredményt.

Az Arsenal ötven ponttal a második, a Manchester City negyvenegy egységgel a negyedik helyen áll a játéknap végén.

