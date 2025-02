Megsemmisítő Forest-sikerrel indult a hétvége a PL-ben

A Nottingham Forest Chris Wood vezérletével megsemmisítő vereséget mért a Brightonra a City Groundon.

A múlt heti, Bournemouth ellen elszenvedett ötgólos vereséget követően hazai pályán a Brighton ellen javíthatott Nuno Espirito Santo együttese.

Bő tízperc elteltével Lewis Dunk szerencsétlen öngóljával szerzett vezetést a Nottingham. A házigazda nem sokkal rá Morgan Gibbs-White szöglet utáni fejesével megduplázta előnyét. Pár perccel később a hazaiak legeredményesebb játékosa, Chris Wood is beköszönt fejjel.

A Brighton legnagyobb lehetősége Danny Welbeck előtt adódott, ám a tizenhatosról megeresztett életerős lövése a keresztlécen csattant.

What a season Chris Wood is having 🎯

▪️ Hat trick against Brighton

▪️ His best goal return (17) in the Premier League with still 14 games to go

▪️ Behind only Mo Salah and Erling Haaland for the Premier League Golden Boot pic.twitter.com/pWihPLPKw2

— B/R Football (@brfootball) February 1, 2025