Pickford elképesztő asszisztja – tíz másodperc alatt vezetést szerzett az Everton

Az Everton kapusa, Jordan Pickford készítette elő Abdoulaye Doucouré találatát a Leicester City elleni mérkőzés első percében.

Alig néhány másodperccel a kezdőrúgás után az Everton hálóőre úgy döntött, hosszan előreíveli a labdát az ellenfél térfelére. Az angol válogatott kapus remekül tette mindezt, Abdoulaye Doucouré mintaszerű átvétele után pedig rögtön helyzet alakult ki.

A középpályás több védő mellett is átverekedte magát, majd egy remek lövéssel vezetéshez juttatta csapatát. Ez volt Jordan Pickford első gólpassza a 2024/25-ös Premier League-szezonban.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 For history!

Everton scores first goal within 10 seconds!

First goal by Doucoure assisted by Pickford 🤯💙

