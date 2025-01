Döntött az FA: a botrányos piros lap után elmarad az eltiltás

Egy független FA-bizottság végleges határozatot hozott az Arsenal fellebbezéséről Myles Lewis-Skelly jogtalan kiállítása ügyében.

Az Ágyúsok szombaton emberhátrányban játszva 1-0-ra nyertek a Wolverhampton ellen. Lewis-Skelly az első félidőben kapott egyből piros lapot a Matt Doherty-vel szemben elkövetett szabálytalanságáért.

Michael Oliver játékvezető a helyszínen hozta meg döntését az eset után. A szituációt a VAR-tisztviselő, Darren England is megvizsgálta, de nem javasolta Olivernek, hogy változtasson elhatározásán.

How can this be a red card on Myles Lewis Skelly. Ridiculous! pic.twitter.com/faBJFDFmy7

Az Arsenal a kedd déli határidő előtt fellebbezett a döntés ellen. Egy független FA-bizottság pedig már meg is hozta döntését a fellebbezés kiértékelése után.

A bizottság úgy határozott, hogy helyt ad az Arsenal állításának, és ezért eltörli Lewis-Skelly hárommeccses eltiltását, így a játékos jogosult lesz részt venni a következő hazai mérkőzéseken.

– olvasható az FA közleményében.

A PGMOL felfedte, hogy Oliver játékvezető fenyegetések és bántalmazások célpontjává vált a szombati mérkőzést követően. A Daily Mail újságírója, Oliver Holt szerint pedig ezek halálos fenyegetésekig fajultak, amelyek a 39 éves játékvezetőt és családját is érintették.

Beszámolók szerint több rendőrt küldtek Oliver otthonához vasárnap, hogy elővigyázatosságból ellenőrizzék a játékvezető és családja biztonságát.

Lewis-Skelly kiállítását számos korábbi játékos, szakértő és az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta is elítélte.

🚨 FA confirm an independent Regulatory Commission has upheld a claim of wrongful dismissal in relation to Myles Lewis-Skelly and removed his three-match suspension.

Back available immediately. 🟢👌🏻 pic.twitter.com/oZW0FhWvP6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025