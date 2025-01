Újabb játékost igazolt az Arsenalból az MU

A második ifjú tehetség, akit sikerült elhappolniuk az Arsenal akadémiájáról.

Chido Obi-Martin után újabb Arsenal-tehetséget szerzett meg az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United. A Vörös Ördögök ezúttal a 18 éves Ayden Heavent szerződtették az MU akadémiájára. Chido Obi-Martin honfitársához hasonlóan hatalmas ígéretnek számít, a londoniakkal nem akart hosszabbítani, a Manchester Unitednél pedig egyből az első idényében már megmutatja, hogy bizony ígéretes jövő előtt áll.

Mint, ahogyan Heaven is, aki szintén nem akart az Arsenalnál maradni. Az alapvetően védőként játszó, de középpályásként is bevethető fiatal 2019-ben érkezett az Ágyúsok akadémiájára, előtte a West Ham utánpótláscsapatában játszott. Idén a felnőtt csapatban is debütált a Preston elleni Ligakupa-meccsen, és az U21-es keret meghatározó tagjává vállt. Heavent az utóbbi évek egyik legígéretesebb angol fiatal védőjeként tartják számon, az MU már hónapok óta figyelte a játékát és így a második tehetség, akit az Arsenaltól sikerült elcsábítaniuk.

🚨🔴 Ayden Heaven to Manchester United, here we go!

Exclusive story from last week confirmed as 18 year old centre back’s set to leave Arsenal and join #MUFC.

Medical booked after he rejected new deal from Arsenal and Eintracht approaches.

Agreement being formally sealed. pic.twitter.com/Q12q8JC2fs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025