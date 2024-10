Mesterhármassal debütált 15 perc alatt – csodájára járnak az MU-szurkolók új reménységüknek

14 másodperccel pályára lépése után gólt szerzett.

Az Arsenal drukkerek nagyon sajnálták, hogy Chido Obi-Martin, az akadémia egyik nagy tehetsége, végül nem hosszabbított az Ágyúsokkal, hanem a Manchester Unitedhez szerződött. A csupán 16 esztendős futballtehetség pedig szombaton be is mutatkozott az MU U18-as csapatában a Nottingham ellen, melyen mindössze 14 másodperc kellett ahhoz, hogy gólt szerezzen. A Forrest védelme hibázott, a csapattárs pedig lecsapott az ajándék labdára és Chido Obi-Martin elé tálalt, aki közelről nem hibázott. Négy perccel később újabb gólt szerzett, majd összességében negyedóra alatt mesterhármast jegyzet.

Chido Obi-Martin bagged a hat-trick inside the first 15 minutes of his United debut! 🤌✨#MUFC || #MUAcademy

— Manchester United (@ManUtd) October 26, 2024