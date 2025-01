Arteta megerősítette azt, amit minden Arsenal-drukker remélt

Az Arsenal mestere azt is leszögezte, nagyon boldog, hogy sikerült csökkenteniük hátrányukat az éllovas Liverpoollal szemben.

Az Arsenal szerda este 2-1-re győzött a Tottenham ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában. Mikel Arteta együttese így négy pontra csökkentette hátrányát az egy mérkőzéssel kevesebbet Liverpoollal szemben. Az Ágyúsok ugyan magabiztosan nyerték a meccset, de a támadójáték továbbra is döcögött. Ezen a mérkőzésen máshogy, mint az elmúlt találkozókon, ugyanis a Ligakupában és az FA-kupában sok helyzetből szereztek kevés gólt, ezúttal viszont kevés helyzetet sikerült kialakítani.

Bukayo Saka több hónapos és Gabriel Jesus egész szezonra szóló sérülése azért megnehezíti az Arsenal támadójátékának kreativitását. A szurkolók gyakorlatilag már követelik, hogy a klub igazoljon egy támadót a téli átigazolási időszakban. Mikel Arteta erről is beszélt a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

„Két kulcsjátékosunkat is elveszítettük hosszabb időre. Amennyiben a lehetőségeink engedik és találunk megfelelő játékost a piacon, akkor igen, biztosan fogunk igazolni valakit” – szögezte le a spanyol menedzser.

🔴⚪️ Arteta: “For sure we are going to try on the market and we want to reinforce attack”.

“We’ve lost 2 big players, Bukayo for up for 3 months and Gabriel Jesus will be out for a long time”. pic.twitter.com/a6D0fWHREK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2025