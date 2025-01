Miért nem lehet megvizsgálni egy szöglet jogosságát a VAR-ral?

Az Arsenal Tottenham elleni egyenlítő gólja jogtalan/érvénytelen szöglet után született, de akkor miért nem szólt a VAR?

Az Arsenal szerda este 2-1-re győzött a Tottenham ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának rangadóján. Mikel Arteta együttese hátrányból állt fel, s az egyenlítő gól egy tévesen megítélt szögletből következett, ugyanis a lassításokból egyértelműen látszott, hogy a labda visszapattant Trossard lábára. A játékvezető viszont ezt nem látta a pillanat hevében, s sarokrúgást ítélt, amiből Solanke öngólja révén egyenlíteni tudott az Arsenal.

Arsenal were awarded a corner after the last touch appeared to come from Leandro Trossard…

They went on equalise from that exact corner 👀 pic.twitter.com/cS1YoWuu6K

— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 15, 2025