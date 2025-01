Muszáj lesz csatárt vennie az Arsenalnak: hónapokra kidőlt a csapat támadója

Kérdés, hogy kit és milyen kondíciókkal?

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenalt erősítő Gabriel Jesus térdszalagszakadást szenvedett, így a szezonban már nem léphet pályára. A brazil támadó a Manchester United elleni FA-kupa meccsen sérült meg, az első félidő végén kellett lecserélni őt. Azért is sajnálatos az Ágyúsok drukkereinek szempontjából ez a kiválás, mert Jesus épphogy kezdett formába lendülni, az előző hét találkozóján hat gólt szerzett.

2022-ben nagyon nagy volt a várakozás a brazil támadó felé, amikor 52 millió euró fejében a Manchester Citytől az Arsenalhoz igazolt. Azonban az elmúlt két és fél év gyakorlatilag rendre a sérülésekről szólt nála, egyszer sem tudott még teljes szezont végig futballozni a londoniaknál. S könnyen lehet, hogy nem is látjuk őt többet Mikel Arteta együttesében, a szerződése 2027 nyarán jár majd le, s elnézve a jelenlegi sérülékenységét és formaingadozását, könnyen elképzelhető, hogy előbb-utóbb túladnak majd rajta.

Így pedig szinte biztossá vált, hogy az Arsenal igyekszik majd szerződtetni vagy kölcsönvenni egy csatárt januárban. Egyrészről Bukayo Saka sérülése is nagyon megakasztotta a támadójátékot, ráadásul jelenleg Kai Havertz az egyetlen olyan futballista, aki ténylegesen bevethető ezen a poszton. Minden bizonnyal a kölcsönopció lehet majd kézenfekvő Artetáéknak, mert a téli átigazolási időszakban roppant nehéz klasszis labdarúgót igazolni, pláne erre a pozícióra. Angol hírek szerint Josh Kroenke, a csapat elnöke és nem ügyvezető igazgatója szerdán Londonba utazik, hogy a Tottenham elleni mérkőzést megelőzően erről tárgyaljon majd az Ágyúsok szakmai stábjával.

🚨Josh Kroenke is on his way to London ahead of the game against Tottenham on Wednesday.

Mikel Arteta wants a striker and he’s trying but it has to be the right player.

