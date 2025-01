Úgy fest, megvan az Arsenal első nyári igazolása, 60 millió euróért érkezhet

Nyáron úgy tűnt, a Liverpool lesz a befutó, a játékos végül a maradás mellett döntött. Most pedig úgy fest, megszületett a megállapodás, csak egy másik angol csapattal, az Arsenallal.

Az Arsenal előrhaladott tárgyalásban állt Martín Zubimendivel, a La Ligában szereplő Real Socieded középpályásával. Mikel Arteta együttese kész aktiválni a 25 éves labdarúgó kivásárlási záradékát, ami 60 millió eurót takar. A spanyol játékost nyáron a Liverpool is megkörnyékezte, ám akkor maradt a baszk gárdánál. Az Ágyúsok már most, a téli időszakban szerették volna megszerezni Zubimendit, de a Real Sociedad közölte, hogy az idény végéig mindenképp szeretnék, ha náluk maradna.

🔴⚪️🇪🇸 Mikel Arteta, crucial factor for Arsenal to advance on Martin Zubimendi deal.

Arsenal manager part of the process for the club to get the green light from Zubi, same as happened with Declan Rice two years ago.

Zubimendi, in advanced talks with Arsenal for July 2025. pic.twitter.com/p97Frx33QB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025