Ancelotti kiállt Modric mellett a Viníciusszal történt incidens után

A nézeteltérés forrása a szezon során már többször visszatérő probléma volt: a védekezésből való kimaradás.

A Real Madrid legutóbbi mérkőzésén, a spanyol Király Kupa negyeddöntőjében, a Leganés elleni 3-2-es győzelem során szerdán, a 85. percben Luka Modric és Vinícius Júnior között egy heves szóváltás alakult ki. A rutinos horvát középpályás szemrehányást tett a brazil támadónak a védekezésben mutatott passzivitása és a sárga lapot követő gesztikulációi miatt. A mérkőzés után Carlo Ancelotti vezetőedző is reagált az esetre.

Amikor az incidensről kérdezték, így válaszolt: „Modric mérges volt Viníciusra? Nem tudom, mi történt, de ha Modric mondott valamit, akkor az helyes. Mindig egyetértek Luka Modriccsal” – nyilatkozta a Diario AS-nek az olasz tréner.

Modric a mérkőzés után igyekezett elbagatellizálni az esetet, mondván: „Ezek a futball velejárói… Mindig azt nézitek, amit nem kellene.”

Korábban is volt már hasonló összezörrenés a két futballista között, akkor is pont a védekezés elhanyagolása miatt. Sőt, a Real Madrid szezonjának első felében a legnagyobb kritikákat pont emiatt kapta a Királyi Gárda, hogy túlságosan orrnehéz. Problémák pedig jelenleg is akadnak bőven a védekezésben. Antonio Rüdiger nemrégiben kisebb sérülést szedett össze, a visszatérő David Alaba 2-3 hétre kidőlt, pedig a legnehezebb meccsek most jönnek a BL-címvédő számára. Előbb hétvégén az Atlético Madrid elleni bajnoki rangadó, majd a Manchester City elleni párharc a Bajnokok Ligája rájátszásban.