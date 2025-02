Rossz hír a Real-szurkolóknak: Alaba megint megsérült

Hat sérült játékosa van jelenleg a Real Madridnak, ezek közül négyen a védelemből váltak ki.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid hivatalosan is megerősítette, hogy David Alaba újabb sérülést szenvedett. Az osztrák védő bal lábának adductor izma sérült meg, ami miatt várhatóan 2-3 hétig nem lesz bevethető. A rutinos hátvéd így fontos mérkőzéseket hagy ki, ugyanis Carlo Ancelotti nem számolhat vele a Leganés és az Atlético Madrid elleni bajnokikon, valamint a Manchester City elleni BL-párharc első felvonásán. Sőt, az is elképzelhető, hogy a visszavágót is ki kell majd hagynia.

A 105-szörös válogatott hátvéd 2023 végén szenvedett keresztszalag-szakadást, majd idén január 19-én, 399 napos kihagyást követően lépett újfent pályára a bajnoki éllovas madridiaknál. Hétfőn még részt vett a csapat edzésén, kedden viszont már nem.

A madridiak védelme így is hadilábon áll a bevethető focistákkal, Carvajal és Militao szinte a teljes szezont kihagyja, az Espanyol elleni meccsen Antonio Rüdiger is kivált, így az olasz mesternek igencsak felforgatott védelemmel kell majd pályára lépnie a soron következő meccseken. Ráadásul a Real Madrid volt az egyetlen La Liga-csapat, amely egyetlen játékost sem igazolt a télen, pedig a hátvédsorra ráfért volna akár csak az átmeneti erősítés is.