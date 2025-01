Carvajal: úgy érzem magam, mint egy állat!

Az Európa-bajnok labdarúgó úgy érzi, 33 éves kora ellenére is a legjobb formájában lesz majd képes visszatérni a pályára, amelyre már nem is kell olyan sokat várni.

Dani Carvajal, a Real Madrid és a spanyol labdarúgó-válogatott jobb oldali védője rendíthetetlen eltökéltséget mutat súlyos térdsérülése után és úgy érzi, a legjobb formájában tud majd visszatérni a pályára. A 33 éves labdarúgó 2024. október 5-én szenvedett elülső keresztszalag-, külső oldalszalag- és popliteális ínszakadást. Az ő korában már „életveszélyes” egy ilyen sérülés, de az Európa-bajnok futballista magabiztosan tekint a jövőbe.

„Úgy érzem magam, mint egy állat. Nagyon jól haladok, a térdem jól reagál és élvezem a gyógyulási folyamatot. Fontos, hogy örömmel, lelkesedéssel és kemény munkával álljak hozzá. Minden nap azzal a céllal emelek súlyokat, hogy erősebb legyek, mint előző nap. Az a célom, hogy a lehető leggyorsabban újra ott legyek a pályán” – mondta Carvajal, miután átvehette a Madridi Sportújságírók Szövetségének 2023/24-es szezonra szóló díját.

⚪️🦁 Dani Carvajal: “I feel like an animal! My recovery is going well, I will be back on my prime like before… zero doubts”. pic.twitter.com/IGrsDmtY9L

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025