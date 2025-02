A statisztikák szerint Endrick a Real Madrid csodafegyvere

A brazil kiválóság, Endrick megszerezte idénybeli ötödik gólját a Real Madrid csapatában, amikor megduplázta csapata előnyét a Leganés ellen a Copa del Rey negyeddöntőben.

A 18 éves játékos találata Luka Modric vezető gólja után érkezett, tovább növelve a Blancók előnyét.

Endrick has more goals than starts this season 😳🇧🇷 pic.twitter.com/DorshdaKEj

