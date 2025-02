Küzdelmes Real-siker, búcsúzó Ágyúsok és gólzáporos Milan-győzelem

Több kupamérkőzést is rendeztek Európa-szerte, pályára lépett többek között a Real Madrid, az Arsenal és a Milan is.

Newcastle – Arsenal 2-0 (1-0)

Az Arsenal bár magabiztosan várta az angol ligakupa elődöntőjének visszavágóját a Newcastle ellen, mégis nehéz feladat várt rájuk.

Az Ágyúsok hazai pályán 2-0-s vereséget szenvedtek el a Szarkák ellen, így koncentrált játékra és ami a legfontosabb több gólra volt szükségük.

Gabriel Martinelli az Arsenal támadója még a találkozó előtt kijelentette, hogy magabiztos a csapatuk esélyeit illetően és szerinte három, négy vagy akár öt gólt is szereznek majd a visszavágón.

Ehhez képest a mérkőzés legelején rögtön vezetést szerezhettek volna a hazaiak Alexander Isak révén, de les miatt érvénytelenítették a találatot. Nem sokkal később azonban Isak passzát Jacob Murphy értékesítette, így csak megszerezték a vezetést a Szarkák. (1-0)

A második félidő elején Anthony Gordon duplázta meg a Newcastle előnyét. (2-0)

Ezzel pedig szinte biztossá vált a Szarkák sikere és továbbjutása a Ligakupa döntőjébe. A fináléban a Liverpool – Tottenham párharc győztesével fog megmérkőzni a Newcastle együttese.

WE WON’T BE HOME FOR TEA pic.twitter.com/sPdP5Asmkg — Newcastle United (@NUFC) February 5, 2025

Leganes – Real Madrid 2-3 (1-2)

A spanyol Király-kupa negyeddöntőjében a sérült játékosokkal hadilábon álló Real Madrid látogatott el a Leganes otthonába.

Carlo Ancelotti együttesére a hétvége folyamán a La Liga idei kiírásának egyik legfontosabb összecsapása vár hazai pályán a városi rivális Atletico Madrid ellen, előtte azonban egy könnyebbnek tűnő kihívást kellett teljesíteniük a kupában.

A mérkőzés 18. percéig kellett várni az első találatra, amikor egy szép támadást követően Rodrygo középre tett labdájára Luka Modric érkezett kiválóan, aki közvetlen közelről nem hibázott. (0-1)

A 25. percben egy a büntetőterületen belül jó helyre pattanó labdát értékesített kíméletlenül a Real Madrid brazil tehetsége Endrick, aki így félórán belül megduplázta a vendégek előnyét. (0-2)

Még az első félidő hajrájában büntetőhöz jutottak a hazaiak, akik Juan Cruz révén értékesítették is a kínálkozó lehetőséget és szépítettek. (1-2)

A második félidőben nagy meglepetésre újabb szerencsés szituációból jött ki jól a hazai együttes, akik Juan Cruz duplájának köszönhetően kiegyenlítettek. (2-2)

A hazaiak kis híján hosszabbításra mentették a mérkőzést, ám a 93. percben Brahim Diaz beívelésére érkezett Gonzalo Garcia, aki fejjel szerezte meg a mindent eldöntő találatot, ezzel pedig továbbjuttatta a Real Madrid együttesét a Copa del Rey elődöntőjébe.

FIRST EVER GOAL FOR REAL MADRID! 🧡 pic.twitter.com/fr6NkjGcNK — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 5, 2025

AC Milan – AS Roma 3-1 (2-0)

A két legendás együttes 18 évet követően találkozott ismét egymással az Olasz Kupában.

Előzetesen a hazai pályán játszó milánóiakat tartották az esélyesebbnek a fővárosiakkal szemben.

A Milán egy 1-1-s városi rangadóval, míg a Roma szintén egy döntetlennel hangolt a Napoli ellen.

A mérkőzés 16. percében Theo Hernandez labdája találta meg a címzettjét, Tammy Abrahamot, aki jól ugrott fel és befejelte a labdát a bal sarokba. (1-0)

A 42. percben az első találathoz megegyezően Theo Hernandez okos passzából született gól Tammy Abraham révén, így a Rossoneri megduplázta előnyét még az első játékrész vége előtt. (2-0)

A találkozó 54. percében a csereként beállt Artem Dovbyk révén szépíteni tudott a Roma. (2-1)

A 72. percben aztán érkezett a friss szerzemény Joao Felix, aki megszerezte első gólját az AC Milan színeiben és ezzel bebiztosította a győzelmet és a továbbjutást a hazaiak számára. (3-1)

Az összecsapás hátralévő részében nem született több találat, így a Milan magabiztos sikerrel jutott tovább az Olasz Kupa elődöntőjébe.