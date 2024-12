A Rayo elleni döntetlen után felerősödtek az Ancelotti kirúgását követelő hangok

A szerződése 2026 nyaráig szól. Arra azért kevés az esély, hogy a szezon közben elküldjék, de az idény végén könnyen elképzelhető egy váltás.

A Real Madrid szombat este 3-3-as döntetlent játszott a Rayo Vallecano ellen a La Liga 17. fordulójában. A madridi rangadón Inigo Pérez csapata 2-0-ra is vezetett, majd a Királyi Gárda fordítani tudott, de végül kénytelen volt beérni az egy ponttal. Carlo Anceltotti együttese így átmenetileg sem tudta megelőzni a Barcelonát, hátrányuk jelenleg 1 pont a listavezetővel szemben. A Real-szurkolók körében pedig egyre hangosabbak azok a hangok, melyek Ancelotti menesztését követelik, ugyanis úgy látják, nagyon sok a gyenge eredmény ebben a szezonban.

A BL-címvédőnek vajnyi kevés esélye maradt arra, hogy a Bajnokok Ligája alapszakaszában az automatikusan a legjobb tizenhat közé kerülést érő első nyolcban végezzen. Októberben az idény szégyenfoltja is megesett a Real Madridon, mikor 4-0-ra kikapott az El Clásicón a Barcelona ellen.

Carlo Ancelotti ugyanakkor több ízben lenyilatkozta, hogy az előző szezonban is rosszul kezdtek, majd BL-t és La Ligát nyertek, most a Rayo elleni meccset követően is leszögezte, hogy tavaly sem verték meg a Vallecanót, mégis megnyerték a bajnokságot.

Igaz a Real Madrid már csak harmadik a tabellán, miután a városi rivális Atlético vasárnap 1-0-ra legyőzte a Getafét és ezzel megelőzte a spanyol bajnoki címvédőt a rangsorban.

Nem ez az első alkalom, hogy Ancelotti körül felerősödnek a kirúgását követelő hangok. Így volt ez az AC Milan ellen elveszített BL-mérkőzés után, majd akkor is, amikor a Liverpooltól kapott ki nagyon simán 2-0-ra a Királyi Gárda és Mbappé büntetőt hibázott. Az olasz tréner ugyanakkor leszögezte a Rayo Vallecano elleni meccset követően, hogy nagyon sok a sérültjük és több játékosnak kényszerűségből kellett olyan poszton játszania, ami nem is komfortos számára. Tény, Éder Militaot és Dani Carvajalt például egész idényre elveszítették, de Vinícius, Rodrygo és Bellingham is bajlódott már kisebb sérüléssel az idény során.

A 65 éves edzőfenomén tavaly hosszabbította meg szerződését a Királyi Gárdával és írt alá egészen 2026 nyaráig. Ugyanakkor már vannak olyan pletykák, hogy a Leverkusennel az előző szezonban bajnoki címert nyerő Xabi Alonso már nyáron válthatja Ancelottit.