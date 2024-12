Roppant nemes gesztust gyakorolt sérült játékosai felé a Real Madrid

Jövő héten szerdán a Real Madrid még egy trófeát begyűjthet az amúgy sem akármilyen 2024-es évében és szeretnék, ha mindenki ott lenne a csapatból

A Real Madrid a nem akármilyen 2024-es éve mellé még egy újabb trófeát begyűjthet, mielőtt véget ér az esztendő. A FIFA nemrégiben bejelentette, hogy december 18-án a katari Lusail Stadionban rendezik a 2024-es Interkontinentális Kupa-döntőt, amelynek egyik résztvevője a Bajnokok Ligája-győztes Királyi Gárda lesz. Az újjáéledő sorozatot a korábban évente megrendezett, ám 2025-től már kibővülve és négyévente sorra kerülő FIFA Klubvilágbajnokság formátumából fejlesztették, s a hat konföderáció kontinensbajnoka vesz részt rajta.

A lebonyolítás szerint összesen öt mérkőzést rendeznek az Interkontinentális Kupa-sorozatban. Az első két találkozót már le is játszották, az Afrikai-Ázsiai-Csendes-óceáni Kupa rájátszásában az egyesült arab emírségekbeli Al Ain 6-2-re győzte le az ausztrál Auckland City-t, majd a döntőben 3-0-ra kikapott az egyiptomi Al Ahly-tól – írja a Goal.com.

A Királyi Gárda szezonját szinte folyamatosan nehezítik a sérülések. Az Európa-bajnokságon pazar formában játszó Dani Carvajalt egész idényre elveszítették, csakúgy, mint a keresztszalag-szakadást szenvedő Éder Militaót, de Vinícius Júnior és Rodrygo is sokat volt már mellőzve az elmúlt hetek során különböző problémák miatt. Valamint Kylian Mbappé játéka is kérdéses a december 18-i finálén, ugyanis Carlo Ancelotti elmondása alapján a francia világbajnok támadó kisebb deréktáji sérülést szedett össze, túlterhelés miatt a medencéjén érez fájdalmat, de nem hosszú távú távolmaradásról van szó az esetében.

Carlo Ancelotti has assured Real Madrid fans that Kylian Mbappé will be back in no time from his latest injury 👀 🚨 pic.twitter.com/6F6sc6pxfU

A madridi együttes pedig roppant nemes gesztust gyakorolt Militao és Carvajal irányába, ugyanis mindkettőjüket nevezték a keretbe, persze pályára lépni egyikük sem fog majd, de szeretnék ha ott lennének velük Dohában a jövő héten, hogy egy esetleges siker esetén a csapattal együtt ünnepelhessenek, így lezárva egy fantasztikus 2024-es esztendőt.

🚨⚪️ Real Madrid included all the players in the squad travelling to Doha next week for Intercontinental Cup final.

Éder Militão and Dani Carvajal will also be there. pic.twitter.com/PJx5F6ufT1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2024