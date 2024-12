A Real Madrid a bírót okolta a pontvesztésért

A Királyi Gárda szombat este 3-3-as döntetlent játszott a Rayo Vallecano vendégeként. A vendégek X-adminja tudni véli, miért alakult így a városi derbi.

A hazai együttes szűk tíz perccel az első félidő vége előtt már 2-0-ra vezetett Unai López és Mumin fejeseinek köszönhetően. Carlo Ancelotti csapata viszont még a szünet előtt egyenlíteni tudott.

Előbb Fede Valverde ragasztott óriási bombagólt a hosszú alsóba, majd Jude Bellingham fejelt szép gólt.

A második játékrész első tíz percének végén Rodyrgo kavargatott a Rayo tizenhatosának előterében, majd gondolt egy merészet és lőtt. Megpattanó próbálkozása egyenesen a felsőbe vágódott.

A Vallecano nem sokkal később egyenlíteni tudott. Lejeune beadását – vagy lövését, talán még ő sem tudja – Isi pöckölte kapura, a labda pedig Courtois-t is érintve a hálóban kötött ki.

Előbb a 73. minutumban egy szabálytalanság után reklamált lapot, helyette azonban ő kapott sárgát, emiatt pedig ki kell hagynia a naptári év utolsó bajnokiját a Sevilla ellen.

A 81. percben viszont úgy tűnt, jogosan háborodott fel a brazil. Az első felvételek alapján Mumin szabálytalankodott Vinivel szemben. A játékvezető sípja azonban néma maradt és a VAR sem javasolta az eset megvizsgálását.

81′ – VINICIUS IS FOULED IN THE BOX! HE CLAIMS A PENALTY! pic.twitter.com/KXpirpL3uF

— Score Universal (@ScoreUniversal) December 14, 2024