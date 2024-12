Hat forduló után már vannak biztos kiesők és továbbjutók is a BL-ben – így áll a matek

A Manchester City és a Paris Saint-Germain piszok nehéz helyzetben, pláne, hogy a hetedik játéknapon pont egymás ellen játszanak. Igazi élet-halál párharc lesz az.

2024 nagy változást hozott a labdarúgó Bajnokok Ligája (és az Európa-liga, valamint az Ekl) életében, ugyanis az UEFA megújította a nemzetközi kupasorozatokat. A megszokott 32 fős mezőnyt 36-ra bővítették és a 8×4 csapatos csoportkört lecserélték egy nagy ligaszakaszra, amely eleinte sok kritikát kapott, de mostanra világossá vállt, hogy a reform jót tett a BL-nek. Ugyanis úgy fordulunk rá majd a 2025-ös évre, egyben az utolsó két körre, hogy sok még a nyitott kérdés, az utolsó játéknap pedig rengeteg izgalmat tartogathat. Viszont vannak már biztos dolgok is, amelyeket tudni vélünk hat forduló után a Bajnokok Ligájában.

Továbbá búcsúzott már a sorozattól a svájci Young Boys, a szlovák Slovan Bratislava és szinte az olasz Bologna is.

A Liverpool továbbra is 100%-os és minden meccsét megnyerte, s ezzel a többek között Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató angol együttes biztosan a legjobb nyolcban végez majd.

🚨🆕 UCL projections (11 Dec)

No changes to projected Top 8.

New in Top 24:

🔹 Stuttgart 🇩🇪

Out of Top 24:

🔸 PSG 🇫🇷 pic.twitter.com/ZkDQ9BxJkp

— Football Meets Data (@fmeetsdata) December 11, 2024