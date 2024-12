Dortmundban nyert ötgólos meccset a Barca, Torinóban kapott ki a City

Ferrán Torres és Bukayo Saka is duplázott a BL hatodik fordulójának szerdai játéknapján. Pep Guardiola csapata szépen lassan letehet arról, hogy az első nyolcban végezzen.

Lezárult a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik játéknapja. Ez a forduló pedig már nagyon sok mindent előrevetít, hiszen a csapatoknak már csak két mérkőzése maradt a pontszerzésre. Ez pedig például nagy problémát jelent a Manchester Citynek, amely 8 ponttal a tabella 22. helyén áll. Ugyanis Pep Guardiola csapata 2-0-ra kikapott a Juventus vendégeként és így tovább folytatódott az angol bajnok vesszőfutása, amely az előző három BL-találkozójából egyet sem tudott megnyerni és minden sorozatot figyelembe véve az előző tíz tétmeccséből is csak két győzelme van. Az olasz együttes szempontjából pedig nagyon fontos ez a diadal, hiszen ők harmadik sikerüket szerezték a ligaszakaszban, így 11 ponttal a 14. helyre jöttek fel.

One win in 10 games for Manchester City.

Pep Guardiola’s side are in danger of Champions League elimination with only two games to go.#BBCFootball #UCL pic.twitter.com/K4vNGczUAK

— BBC Sport (@BBCSport) December 11, 2024