100 milliós csomaggal láncolná magához Haalandot a City

Pep Guardiola szerződéshosszabbítása sokat segíthet az ügyön.

Erling Haaland hiába csak 2022 nyara óta erősíti a Manchester Cityt, gyakorlatilag már „klublegendává” vállt. A norvég csatár az első szezonjában megdöntötte a Premier League gólrekordját, ebben az idényben is új csúcsot állított fel azzal, hogy az első öt bajnokija alatt tíz alkalommal volt eredményes. Igazi gólgépről van szó az ő esetében, a City szurkolói imádják, s nyilván a sorozatban négy angol bajnoki címet nyerő alakulat szeretné időtlen időkig magához láncolni a 24 esztendős támadót. Ugyanakkor Haalandnak a szerződéshosszabbítással van egy furcsa kitétele, amely szerint 100 millió euróban szeretné meghatározni a kivásárlási záradékát, mondván, ha idővel klubot szeretne váltani, akkor legyen erre reális esélye és ne egy megfizethetetlen pénzmennyiség szerepeljen a kontraktusában.

Minden bizonnyal ezen megy épp az öklözés a klub és a játékos ügynöke között. Haalandnak 2027 nyaráig szóló szerződése van az égszínkékekkel. A The Sun információi szerint Pep Guardiola maradása, aki 1+1 évvel meghosszabbította jövőre lejáró kontraktusát, a norvég csatár maradási szándékát is megemelte. Sajtóértesülések szerint a City további két évvel legalább szeretné megtoldani a 24 éves támadó szerződését, aki már most is évi 20 millió fontot keres bónuszok nélkül, így egy 2029-ig szóló kontraktus összesen 100 millió fontot eredményezne számára.

🚨 BREAKING: Manchester City are set to offer Erling Haaland a huge contract worth a £100M package to persuade him to stay after Pep Guardiola’s new deal. (Source: @SunMartinB ) pic.twitter.com/kO0SUGV27K — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 21, 2024

Haalandot gyakorlatilag minden európai topcsapat szeretné a soraiban tudni, de legfőképp a Barcelona érdeklődéséről lehet olvasni, akik minden bizonnyal Lewandowski jelenlegi remek formája és hosszú távú tervei miatt nem most, hanem majd két-három év múlva próbálnák meg Katalóniába csábítani korunk egyik, ha nem a legjobb csatárát.