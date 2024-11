Lewandowski további egy évvel toldaná meg szerződését

A lengyel támadó úgy fest, nem tervez már más csapat színeiben szerepelni.

Robert Lewandowskinak egészen pazar szezonja van eddig. Minden sorozatot figyelembe véve 17 mérkőzés alatt már 19-szer talált a kapuba és kezdi bebizonyítani, hogy 36 éves kora ellenére is még igazi klasszis a pályán. A lengyel csatár kivirágzott Hansi Flick kezei alatt, a Barcelona vezeti a spanyol bajnokságot, a BL-ben ott van az első nyolc csapat között és hétről hétre félelmetes formában játszik.

Lewandowski pedig szíves örömest maradna Barcelonában, egészen 2027-ig. Erről számolt be a Diario Sport újságírója, David Bernabeu. A rutinos csatár komfortosan érzi magát mind a csapatnál, mind a városba, így pályafutása utolsó éveit is hajlandó lenne a katalánoknál kitölteni. A 36 éves futballista jelenlegi szerződése jövő nyáron jár le és automatikusan megújul egy évvel, ha ebben az idényben a meccsek 50%-án pályára lép, tehát papíron 2026-ig szól, ám ő ezt még egy évvel megtoldaná.

Robert Lewandowski has no intention of leaving #FCBarcelona next summer, and is looking more at a contract extension than a departure. (Sport) pic.twitter.com/u8KXnAF3QP

— Football España (@footballespana_) November 18, 2024