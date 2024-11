„Talán a zsinórban négy elszenvedett vereség bírt maradásra”

Sokat hezitált a döntés meghozatalát illetően, de végül a maradás és a folytatás mellett tette le voksát.

Pep Guardiola, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester City menedzsere az előző szezonban elhintette, hogy a 2024/25-ös idény végén távozik a csapattól. Ugyanakkor néhány hónappal később már leszögezte, jó lenne kitölteni a tíz évet és csak úgy elhagyni a csapatot. A spanyol mester szerződése eredetileg 2025 nyaráig szólt, melyet csütörtökön további 1+1 évvel meghosszabbított és a bejelentő videóban úgy fogalmazott:

„Már a szezon eleje óta sokat gondolkodtam. Voltak pillanatok, amikor így, voltak, amikor úgy. Ha őszinte akarok lenni, inkább úgy voltam, hogy ez lesz az utolsó idény… Azonban jöttek a gondok az előző hónapban, és elkezdtem azt érezni, hogy talán nincs még itt a távozás ideje, nem ez a megfelelő pillanat. Nem hagyhatom cserben a klubot, és jött egy ihlet, hogy meg kell ezt lépnem” – fogalmazott roppant lojálisan az 53 esztendős tréner.

„Ez már a kilencedik szezonom itt, sok mindent átéltünk együtt, rengeteg fantasztikus pillanatot. Ezért is vagyok boldog, hogy még két szezont maradhatok.

💙✨ Pep Guardiola: “Why staying? Well, I felt I could not leave now. It’s as simple as that. Don’t ask me the reason why”.

“Maybe the four defeats was the reason why I felt I cannot leave…”. pic.twitter.com/jo40J3UwBB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2024