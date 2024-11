„Biztosíthatlak titeket, nem megyek sehová” – hivatalosan is hosszabbított Guardiola

Az eredeti hírekkel ellentétben nem 2026-ig, hanem 2027-ig írt alá a manchesteri együttessel.

Két évvel meghosszabbították az eredetileg jövő júliusban lejáró szerződését Josep Guardiolának, az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Manchester City vezetőedzőjének. Az 53 esztendős spanyol szakember 2016 óta irányítja a manchesteri alakulatot, amellyel 2018-tól hatszor nyerte meg a Premier League-et, tavaly a Bajnokok Ligájában, az Európai Szuperkupában és a klubvilágbajnokságon is diadalmaskodott a csapattal.

Mindezek mellett 2019-ben és tavaly FA Kupa-győztes is volt a Cityvel, amellyel a Ligakupát négyszer (2018, 2019, 2020, 2021), az Angol Szuperkupát pedig háromszor (2018, 2019, 2024) hódította el. A címvédő csapat 11 forduló után 23 ponttal a második helyen áll az angol bajnokságban, ötpontos hátrányban a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató, listavezető Liverpoollal szemben.

We are absolutely delighted to announce that @PepTeam has signed a contract extension 🙌

ℹ️ https://t.co/CpapgHil5f pic.twitter.com/Ue1md3f12A

— Manchester City (@ManCity) November 21, 2024