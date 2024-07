„Williams érkezése önmagában nem hoz csodát”

A Barcelona egyik ikonja, Rivaldo úgy véli, Nico Williams leigazolása nem lesz elég ahhoz, hogy a katalán klub egy szintre kerüljön az ősi rivális Real Madriddal.

Mint azt már számtalanszor mi magunk is megírtuk, a Barcelona labdarúgócsapata minden követ megmozgat az Athletic Bilbao sztárjának leigazolásáért. A 22 éves szélső kivásárlási ára 58 millió euró, ami bagatell összegnek tűnhet, ámde a Barca anyagi helyzete miatt mégsem az. A hírek szerint a gránátvörös-kékek a lehetőségeiknek megfelelően, több év alatt, részletekben fizetnék ki az említett összeget, ami nehezíti az üzlet megkötését.

“Imádom a Barcelonát, éppen ezért nem fogok hazudni. A Real Madrid előttünk jár. Ha Williams Barcelonába igazol, az nagyszerű, de egy vagy inkább két további igazolás is kell majd ahhoz, hogy a csapat újra valódi kihívó lehessen.”

A Marca által lehozott információ ennél is tovább ment.

„A Barcának bizonyítania kell, hogy képes felvenni a versenyt a Real Madriddal. Papíron Nico megszerzése erősítést jelent, de majd az El Clásico dönti el, mennyire járunk közel a fővárosiakhoz.”

