A Barcelona teljes gázra kapcsolt Nico Williams megszerzéséért

Az elkövetkező napokban pont kerülhet az ügy végére.

Már egyértelmű tény: a spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona akarja Nico Williamset és mindent meg is tesz érte. Azonban Premier League-csapatok is bejelentkeztek a villámléptű spanyolért, így a katalán együttes nagyobb mozgósításba kezdett.

Gerard Romero és Fabrizio Romano értesülései szerint a 22 éves játékos ügynöke szerdán találkozott a Barca képviselőivel. Többek között Decoval, a klub sportigazgatójával és az is egyértelmű tény, hogy az új edző Hansi Flick is akarja a spanyol szélsőt. A Joan Laporta vezette csapat azért kapcsolt feljebb egy fokozatot, mert szeretnék beelőzni a PL-együtteseket, nehogy elhappolják előlük Nico Williamset. Ugyanis a Bilbao támadójáért nem fog licitháború menni, aki leteszi az érte kért 58 millió eurót, az viheti őt.

🔵🔴↪️ More on Nico Williams and Barça. The agent has met with Barcelona director Deco today.

Face to face meeting took place in Zaragoza, as called by @GerardRomero @JijantesFC.

Barcelona have made their proposal to Nico, trying to agree on personal terms before English clubs. pic.twitter.com/2AkgT4cgp9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024