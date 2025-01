Villeneuve: Senkit nem érdekelne, ha Verstappen eltűnne az F1-ből

Jacques Villeneuve szerint Lewis Hamilton befolyása az F1-ben jóval meghaladja Max Verstappenét, amit egy nyílt összehasonlítással támasztott alá.

A 40 éves Hamilton 2025-től a Ferrari színeiben versenyez majd, amit Villeneuve az elmúlt közel 30 év legnagyobb átigazolásának tart. A kanadai ezt ahhoz hasonlította, amikor Michael Schumacher 1996 előtt a Benetton csapatától a Ferrarihoz igazolt.

Amikor Hamilton Maranellóba szerződésének híre majdnem egy éve robbant, annak hatása az F1 paddockján és a motorsport világán is végigsöpört, megerősítve Villeneuve állítását.

Szerinte egy esetleges Verstappen-távozás sokkal kisebb visszhangot keltene, mint ha Hamilton búcsúzna a sportágtól.

„Ha Verstappen eltűnne az F1-ből, senkit sem érdekelne. Viszont ha Hamilton hagyná abba, az embereket érdekelné” – mondta a 53 éves Villeneuve a The Action Network-nek.

„Lewis Hamilton Ferrarihoz igazolása az F1 legnagyobb átigazolása Michael Schumacher Benettonból Ferrarihoz történő váltása óta. Függetlenül a versenyeredményektől, Lewis Hamilton minden idők legnagyobb versenyzője a követői miatt” – folytatta.

Villeneuve hangsúlyozta, hogy Hamilton túlmutat az F1 keretein, és azt állította, hogy „megtörte a hagyományos mintát”, és nagyon kevés versenyző van az ő szintjén.

A 11-szeres futamgyőztes kiemelte, hogy az F1 legnagyobb pilótájának és a világ egyik legnagyobb márkájának párosítása különleges jelentőséggel bír.

„Ő nagyon más. Egyedi. Megtörte a mintát. Rengeteg minden múlik rajta. Az ő képe messze túlmutat az F1-en. És nem sok versenyző van, akiről ugyanez elmondható. A Ferrari pedig a világ egyik legnagyobb márkája, ha nem a legnagyobb. Szóval, ha ezt a kettőt összehozod, természetesen lenyűgöző” – tette hozzá Villeneuve.

