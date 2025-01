Coulthard szerint Verstappen uralja a modern Forma-1-et

A korábbi Red Bull-versenyző, aki 2005-től 2008-as visszavonulásáig versenyzett a csapatnál, kiemelte, mi különbözteti meg a 27 éves Verstappent kortársaitól.

Coulthard szerint az igazi nagyságot az ismételt győzelmek képessége határozza meg, amit Verstappen rendre bebizonyít.

Míg Verstappen viszonylag könnyedén nyerte meg 2022-es és 2023-as bajnoki címeit, a 2024-es idény lényegesen nagyobb kihívást jelentett számára. A holland versenyző a McLaren és a Ferrari feltámadásával szemben is sikeresen megőrizte helyét a pontverseny élén.

Coulthard szerint az, hogy valaki képes a nehézségek közepette is győzni, az egy kulcsfontosságú tényező. Éppen emiatt tekinthetjük Verstappen korszakának a jelenlegi Forma-1-et.

Habár a Red Bull lemaradt a konstruktőri bajnokságban. A holland teljesítményét mégis dicsérik, mivel sokak szerint ez a győzelme nagyobb értékű, mint a 2021-es címe.

„Ezek az igazán kivételes teljesítmények, amelyeket a sport világának legmagasabb szintjén elvárunk” – mondta Coulthard a Viaplay „Verstappen: Lion Unleashed 4” című dokumentumfilmjében.

„Mindegy, hogy Forma-1-ről, fociról vagy teniszről van szó, a valóban kivételes sportolók újra és újra megteszik. Sokan képesek egyszer nyerni egy Grand Slam-tornát vagy egy nagydíjat, de az, hogy valaki képes a nehézségek ellenére is megismételni, ez teszi a jelenlegi Forma-1-et a Max Verstappen korszakává” – mondta a 13-szoros futamgyőztes skót.

