Verstappen a Schumacher elleni tapasztalataival segítette fiát

Jos Verstappen részletesen elárulta, hogy milyen tanácsokat adott fiának, Maxnak, miután saját Forma–1-es karrierje alatt alulmaradt a legendás Michael Schumacherrel szemben.

A 52 éves korábbi F1-es versenyző 1994-ben Michael Schumacher csapattársa volt a Benetton csapatánál. Abban a szezonban szerezte meg első világbajnoki címét Schumacher. Jos Verstappen karrierje nem érte el a csúcsokat, csupán két dobogós helyezést szerzett 106 versenyen.

Bár Schumacher erősebb volt nála, a két versenyző jó kapcsolatot alakított ki, és Verstappen azt tanította fiának, hogy ne kövesse el ugyanazokat a hibákat, amelyeket ő saját karrierjében.

Defeat for one family member, has led to incredible success for another!#F1 #F1News #F12025 https://t.co/vMJbFZY2RE

— RacingNews365.com (@Racingnews365c) January 9, 2025