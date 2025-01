Verstappen megfélemlítette a riválisait a teljesítményével

Max Verstappen 2024-ben kilenc győzelmet aratott, megszerezve ezzel negyedik egymást követő világbajnoki címét.

Verstappen lenyűgöző teljesítményével még egy nehezen vezethető autóban is uralta a mezőnyt, riválisait pedig félelembe hajszolta.

Jolyon Palmer, korábbi F1-es versenyző szerint Verstappen most már a legnagyobbak, mint Hamilton, Senna és Schumacher mellett említhető.

Verstappen rivals left with ‘fear factor’ after ‘relentless’ season:

— Former F1 driver Jolyon Palmer has praised Max Verstappen as one of the greatest-ever drivers, highlighting how he instilled “fear” into his rivals during the 2024 season.

"I think it's hard to argue he's…

