Hamilton komoly káoszt okozhat az olasz rendőrségnek

Két hét telt el azóta, hogy Lewis Hamilton elindította várhatóan utolsó Forma–1-es pályafutásának záró fejezetét.

Hamilton döntése, hogy hosszú idő után otthagyja a Mercedest és a Ferrarihoz igazol, vitathatatlanul az F1 történetének legnagyobb átigazolása.

Hamilton a sportág legsikeresebb versenyzője, hét világbajnoki címével holtversenyben rekorder, emellett övé a legtöbb futamgyőzelem és pole pozíció is.

Az idő majd eldönti, képes lesz-e Hamilton visszanyerni régi, bajnokesélyes formáját, miután a Mercedesnél három nehéz évet élt át a 2022-es szabályok bevezetése óta.

A Tifosi, a Ferrari rajongóinak szenvedélyes tábora azonban egyelőre nem törődik ezzel.

Számukra most az a legfontosabb, hogy először megpillanthassák a 40 éves Hamiltont a legendás vörös szerelésben, amint a 2023-as autót vezeti. Erre hamarosan sor kerülhet, ahogy beilleszkedik a csapatba az évadnyitó ausztrál nagydíj előtt, amelyre március közepén kerül sor.

Az olasz F1-es újságíró, Roberto Chincherro a James Allen on F1 podcastjában úgy fogalmazott: „Már megkezdődött egyfajta Hamilton-mánia Olaszországban.”

🚨BREAKING: Italian police are already preparing for the chaotic scenes at Fiorano around Lewis Hamilton’s Ferrari debut on 21 January.

Next Tuesday, the biggest moment in F1 history will take place. pic.twitter.com/0iA4evpsBb

— ۟ (@notracingpoint) January 13, 2025